Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, bugün 2.830 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün kapanışta 2.823 lira olan fiyat %0,3'lük bir artışla yeniden yükseldi.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın fiyatı 4.630 lira, Cumhuriyet altını ise 18.460 lira olarak belirlendi.

Ons Altın ve Küresel Piyasa Durumu

Dün 2.582 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, gün içerisinde 2.585 dolar seviyesine çıktı. Bu durum, küresel piyasalardaki belirsizliklerle bağlantılı olarak gelişiyor.

ABD Merkez Bankası'nın yapılacak olan para politikası toplantısı öncesinde, piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Analistler, Fed'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirme ihtimalinin %70 olduğunu aktarıyor. Bu durum, enflasyon verilerinin iyileşmesi ve iş gücü piyasasındaki soğuma endişeleriyle ilişkilendiriliyor.

İzlenecek Ekonomik Veriler

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektör borç istatistikleri yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi gibi birçok veri takip edilecek. Teknik analizler ise altının ons fiyatında 2.600 ve 2.630 dolar seviyeleri direnç, 2.550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu gösteriyor.