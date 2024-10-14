DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,48 0,14%
ALTIN
2.928,85 -0,02%
BITCOIN
2.212.709,54 -3,03%

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı 2,937 TL ile haftaya yükselişle başladı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:49
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarına Yükseliş Rüzgarı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya %0,3'lük bir artışla 2,937 TL'den işlem görmekte. Geçtiğimiz Cuma günü, altın fiyatları alış ağırlıklı bir seyir izleyerek, %1.3'lük bir artışla 2,928 TL'den kapanmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Aynı saat diliminde çeyrek altın 5,020 TL'den, Cumhuriyet altını ise 20,000 TL'den satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Cuma günü, altının ons fiyatı 2,665 dolar seviyesine ulaşarak %0,3'lük bir değer artışı kaydetti. Küresel piyasalarda ABD'nin ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceği beklentileri ve Çin Maliye Bakanı'nın yaptığı pozitif açıklamalar etkili oldu.

Son dönemde ABD'deki enflasyon baskılarının azalmasına yönelik güven artarken, geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri sonrasında temkinli bir hava oluştu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki iki toplantısında 50 baz puanlık indirim yapabileceği öngörülüyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan altının ons fiyatının 2,680 dolar seviyesinin direnç, 2,640 dolar seviyelerinin ise destek noktası olarak belirlendiğini ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Merkez Bankası'nın Faiz Beklentileri: Ekim 2023
2
Avrupa Borsalarında Karışık Görünüm
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
4
Brent Petrol Fiyatları Düşüşe Geçti
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yüzlerce Yeni Yatırım Talebi
6
Türkiye'nin Temmuz Ayı İşsizlik Oranı Açıklandı
7
IFA 2024: Berlin'de Tüketici Elektroniği Fuarı Başlıyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor