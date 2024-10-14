Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altın Fiyatlarına Yükseliş Rüzgarı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya %0,3'lük bir artışla 2,937 TL'den işlem görmekte. Geçtiğimiz Cuma günü, altın fiyatları alış ağırlıklı bir seyir izleyerek, %1.3'lük bir artışla 2,928 TL'den kapanmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Aynı saat diliminde çeyrek altın 5,020 TL'den, Cumhuriyet altını ise 20,000 TL'den satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Cuma günü, altının ons fiyatı 2,665 dolar seviyesine ulaşarak %0,3'lük bir değer artışı kaydetti. Küresel piyasalarda ABD'nin ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceği beklentileri ve Çin Maliye Bakanı'nın yaptığı pozitif açıklamalar etkili oldu.

Son dönemde ABD'deki enflasyon baskılarının azalmasına yönelik güven artarken, geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri sonrasında temkinli bir hava oluştu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki iki toplantısında 50 baz puanlık indirim yapabileceği öngörülüyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içi ve yurtdışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, teknik açıdan altının ons fiyatının 2,680 dolar seviyesinin direnç, 2,640 dolar seviyelerinin ise destek noktası olarak belirlendiğini ifade ediyor.