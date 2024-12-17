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Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2 Bin 983 Lira

Altının gram fiyatı 2 bin 983 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 940 lira, cumhuriyet altını ise 19 bin 670 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:33
Altın Fiyatlarında Yükseliş: Gram Altın 2 Bin 983 Lira

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Bugün gram altın 2 bin 983 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki artışla birlikte değeri yüzde 0,2 oranında yükselerek 2 bin 980 liradan kapandı.

Güne %0,1'lik bir artışla 2 bin 983 lira seviyesinden giriş yaparak dikkat çekmeye devam eden gram altın, çeyrek altın 4 bin 940 lira, cumhuriyet altını ise 19 bin 670 lira seviyesinden satılmakta.

Altının ons fiyatı ise, şu an %0,1 değer kaybıyla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor. Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler enflasyon konusunda belirsizlikler yaratırken, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde yatırımcılar temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Özellikle, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını belirtiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyor. Gelecek yıl ise toplamda iki faiz indirimine dair beklentiler sürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu anda %4,41 seviyesinde, dolar endeksi de yatay seyirle 106,9'dan güne merhaba diyor. Bugün ise yurt içinde veri takvimi sakin geçerken, yurt dışında Almanya ve Avrupa Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de ise sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

Teknik açıdan bakıldığında, altının ons fiyatı için 2 bin 670 dolar direnç, 2 bin 630 dolar ise destek noktası olarak değerlendirilmektedir.

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