Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma: Kilogramı 2.885.000 Lira

Altının Kilogram Fiyatı Düşüş Gösterdi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 885 bin lira seviyesine geriledi. Piyasa verilerine göre, altın fiyatları gün içinde en düşük 2 milyon 885 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 42 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonu itibarıyla fiyatlar, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 oranında bir düşüş gösterdi ve süreç, 2 milyon 900 bin lira seviyesinden kapandı.

İşlem Hacmi ve Miktarları

KMKTP'de gün boyunca işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 1.645,05 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise toplamda 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira seviyesine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası başı çekti.

Günlük İşlem Verilerine Genel Bakış

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde: