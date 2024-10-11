DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,48 -1,31%
BITCOIN
2.120.839,17 -3,58%

Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma: Kilogramı 2.885.000 Lira

İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:48
Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma: Kilogramı 2.885.000 Lira

Altının Kilogram Fiyatı Düşüş Gösterdi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 885 bin lira seviyesine geriledi. Piyasa verilerine göre, altın fiyatları gün içinde en düşük 2 milyon 885 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 42 bin lira seviyesine ulaştı. Gün sonu itibarıyla fiyatlar, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 oranında bir düşüş gösterdi ve süreç, 2 milyon 900 bin lira seviyesinden kapandı.

İşlem Hacmi ve Miktarları

KMKTP'de gün boyunca işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 1.645,05 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise toplamda 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira seviyesine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası başı çekti.

Günlük İşlem Verilerine Genel Bakış

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde:

ÖzellikTL/KGDolar/ONS
Önceki Kapanış2.900.000,002.615,00
En Düşük2.885.000,002.616,00
En Yüksek3.042.000,002.775,00
Kapanış2.885.000,002.620,00
Ağırlıklı Ortalama3.013.767,772.687,07
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.866.477.341,53
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.645,05
Toplam İşlem Adedi85

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsasında Karışık Seyir: Üretici Enflasyonu ve Finansal Sonuçlar
2
Altın Fiyatlarındaki Dalgalanma: Kilogramı 2.885.000 Lira
3
Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş
4
SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı
5
5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun
6
Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok
7
Türkiye Innovation Week' 2024 Devam Ediyor: İhracatta Yenilikçi Adımlar

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak