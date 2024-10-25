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Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Altın fiyatları yatay seyirle işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 130 lira, cumhuriyet altını 20 bin 470 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:52
Altın Fiyatlarındaki Son Durum

Altının Gram Fiyatı 3 Bin 12 Lira

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlayarak 3 bin 12 lira seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre %0,6 artışla günü 3 bin 11 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de önceki kapanışının hemen üstünde başladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 130 lira, cumhuriyet altını ise 20 bin 470 liradan satılıyor.

Ons Fiyatındaki Dalgalanmalar

Öte yandan, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre %0,2 değer kaybederek 2 bin 732 dolardan işlem görmekte. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak bu hareketlilik devam ediyor.

ABD Merkez Bankası ve Ekonomik Görünüm

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki gevşeme politikalarının etkilenebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği yönündeki tahminler oldukça kuvvetli. Ayrıca, Aralık ayındaki faiz indirimi beklentileri %72 olarak fiyatlanmakta.

Yurt Dışındaki Ekonomik Veriler

Analistler, Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi verilerin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan bakıldığında ise, altının ons fiyatında 2 bin 700 dolarlık seviye destek, 2 bin 750 dolarlık seviye ise direnç konumunda.

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