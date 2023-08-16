Altın fiyatlarını kimse düşer diye beklemiyordu! Altın fiyatlarındaki son durum kuyumculara akın ettirecek: Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları…
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ABD’den gelen ekonomik verileri sonrasında gözler altın fiyatlarına çevrildi. Haftanın ikinci düşüş seyri devam ederken rakamların geldiği nokta şaşırttı. İşte güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları gün geçtikçe artış göstermeye devam ederken güncel rakamlar her dakika farklılık gösteriyor. ABD’den gelen veriler ve doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruş üzerinde katkılar arttı. Altın fiyatlardaki akıl almaz yükseliş sonrasında gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları haberimizde .
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 1.657,21 TL
Satış: 1.657,52 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.775,00 TL
Satış: 2.811,00
ONS altın
Alış: 1 .905,48
Satış: 1.905,85
Cumhuriyet altın
Alış: 11.344,00
Satış: 11.516,00
22 ayar bilezik
Alış: 1.551,81
Satış: 1.645,27
Ekonomi