Altın fiyatlarını kimse düşer diye beklemiyordu! Altın fiyatlarındaki son durum kuyumculara akın ettirecek: Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları…

Altın fiyatları gün geçtikçe artış göstermeye devam ederken güncel rakamlar her dakika farklılık gösteriyor. ABD’den gelen veriler ve doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruş üzerinde katkılar arttı. Altın fiyatlardaki akıl almaz yükseliş sonrasında gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları haberimizde .

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 1.657,21 TL

Satış: 1.657,52 TL





Çeyrek altın

Alış: 2.775,00 TL

Satış: 2.811,00

ONS altın

Alış: 1 .905,48

Satış: 1.905,85

Cumhuriyet altın

Alış: 11.344,00

Satış: 11.516,00

22 ayar bilezik

Alış: 1.551,81

Satış: 1.645,27