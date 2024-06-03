Altın fiyatlarının 12 aylık akıbeti ortaya çıktı! Bu rakama fırlayacak

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Çinli tüketiciler geçtiğimiz yıl altın takı alımlarını artırarak 603 ton altın satın aldı. Bu rakam, 2022 yılına göre %10'luk bir artışı temsil ediyor. Altın talebindeki bu yükseliş, World Gold Council (WGC) tarafından 2023 yılında da yüksek seviyelerde kalmasının ve hatta daha da artmasının beklendiğini gösteriyor.

ALTINDA FİYATLAR O RAKAMI GÖRECEK





UBS stratejistlerinin yayınladığı bir notta, altın için yapılan tahminler de revize edildi. Banka, ons başına 2500 dolarlık bir fiyat öngörüsünde bulunarak, yıl sonuna kadar bu rakamın 2600 dolara çıkabileceğini belirtti. UBS'in değerli metaller stratejisti Joni Teves, CNBC'ye verdiği demeçte, "Altının yeni zirveler yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Çin talebindeki bu güçlü artış, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin yeniden değerlendirilmesine ve güçlü ABD verilerine dayanıyor. Ancak yüksek faizler, Hazine tahvillerini yatırımcılar için daha cazip hale getirdiğinden altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Metals Focus'un genel müdürü Nikos Kavalis, gümüşün son dönemde altınla arasındaki farkı kapatmayı başardığını ve piyasa tarafından daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. Kavalis'e göre, gümüş, altın fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde de değerlendirilebilecek en iyi değerli metal konumunda.

Gümüş, endüstriyel kullanım için önemli bir metal olarak öne çıkıyor ve otomotiv, güneş panelleri, mücevher ve elektronik üretiminde sıkça tercih ediliyor.

Diğer yandan, ANZ'de kıdemli emtia stratejisti olan Daniel Hynes, maden üretimindeki yavaş büyüme ve güçlü endüstriyel talebin, arzın talebin gerisinde kaldığını ve bu durumun piyasayı yapısal bir açıkta tuttuğunu vurguladı.

UBS'in tahminleri, altın ve gümüş fiyatlarının gelecekte de desteklenmesini beklerken, platin, paladyum ve rodyum gibi diğer değerli metallerin de bu yıl güçlü performans göstereceği öngörülüyor.