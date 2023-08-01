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Altın fiyatlarının freni patlayacak! Altını olan da olmayan da o tarihi beklesin!

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Altın fiyatlarının freni patlayacak! Altını olan da olmayan da o tarihi beklesin!
Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken uzman isim İslam Memiş'ten tahminler gecikmedi. Kimsenin beklemediği o rakamlar için hazırlıklar başladı.

Döviz kuru ve altın fiyatları gün geçtikçe artış gösterirken yatırım ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi üzerine binlerce yeni yatırım aracı piyasaya sürüldü. İslam Memiş altın fiyatlarının o rakamı göreceğinin altını çizdi. Günümüzde yatırım ve tüketim alışkanlıklarının değişim göstermesi üzerine binlerce yeni yatırım aracı sıklık gösterdi. Fakat altın her dönemin en güvenilir yatırım aracı olarak görülüyor.

Ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ederken piyasalarda yaşanılan kararsızlıklar rakamları doğrudan etkiliyor. İslam Memiş, FED 25 baz puanlık bir artış yapması üzerine belirsizlikler beraberinde gelindiğine değindi. Yatırımcılar Merkez Bankalarını doğrudan takip ederken Merkez Bankası'ndna karşılık gecikmedi. Bizi izlemeye devam edin, kararları biz vereceği ifadeleri kullanılarak geleceği seviye merak konusu oldu.

2024 altın

Kapılar açık bırakılırken bıçak sırtında olduğuna değinen Memiş, 2024 senesinde merkez bankalarının bu kontrollü süreci sürdüreceklerini düşünürken gerçek enflasyon verilerinin zor olacağı belirtildi.

Ağustos ayında ons altın için 2000 dolar seviyesinin üzerinde durumlar yaşanacağının altını çizen uzman isim, piyasalardaki belirsizlikleri ve manipülasyon endişesinden ötürü yatırımcılara uyararak kişisel konum üzerinde kapatıldığını söyledi. 

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