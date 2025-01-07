Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 48 Bin 798 Liraya Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 lira'ya yükseldi. Bugün, altın piyasasında en düşük fiyat 3 milyon 42 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 48 bin 798 lira olarak belirlendi.

Günün sonunda, standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5’lik bir artışla 3 milyon 48 bin 798 lira olarak kapandı. Önceki gün bu fiyat 3 milyon 35 bin lira seviyesindeydi.

KMKTP'de, bugünkü altın işlemleri toplamda 4 milyar 454 milyon 134 bin 626 lira işlem hacmi ile 1.478,58 kilogram işlem miktarına ulaştı. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 665 milyon 120 bin 319 lira olarak gerçekleşti.

Bugünün işlem verilerine göre, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler en fazla işlem yapan kurumlar arasında yer aldı.

İşte bugünkü altın piyasası verileri: