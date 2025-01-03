Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 50 Bin Liraya Yükseldi

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 50 bin liraya yükseldi. Son işlem gününde altın fiyatları yüzde 0,2 artış gösterdi.

Gelişen Piyasa Verileri

Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek ise 3 milyon 55 bin lira seviyesini gördü. Dünün kapanış fiyatı ise 3 milyon 44 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de bugünkü toplam işlem hacmi 591 milyon 625 bin lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, toplam işlem miktarı 194,02 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 672 milyon 170 bin 545,66 lira seviyesine ulaştı.

Öne Çıkan Kurumlar

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye Vakıflar Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

İşleme Ait Veriler

STANDART

TL/KG: 3.050.000,00

DOLAR/ONS: 2.690,50

Önceki Kapanış

TL/KG: 3.044.000,00

DOLAR/ONS: 2.670,00

En Düşük

TL/KG: 3.048.500,00

DOLAR/ONS: 2.687,30

En Yüksek

TL/KG: 3.055.000,00

DOLAR/ONS: 2.690,50

Kapanış

TL/KG: 3.050.000,00

DOLAR/ONS: 2.690,50

Ağırlıklı Ortalama

TL/KG: 3.050.446,43

DOLAR/ONS: 2.687,59

Toplam İşlem Hacmi (TL): 672.170.545,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 194,02

Toplam İşlem Adedi: 10