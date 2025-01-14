Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 68 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Yükselişte
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 68 bin liraya yükseldi. Bugün altın piyasasında en düşük fiyat 3 milyon 49 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 68 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonu itibarıyla fiyatlar, yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira seviyesinde belirlendi.
Dün standart altın fiyatı 3 milyon 53 bin lira seviyesindeydi. KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 837 milyon 876 bin 556 lira olarak gerçekleşti ve toplam işlem miktarı 602,78 kilogram oldu.
İşlem Hacmi ve En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 90 milyon 351 bin 920 lira olarak kaydedildi. Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.
Ayrıntılı İşlem Verileri
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekildedir:
- Standart TL/KG:
- Önceki Kapanış: 3.053.000,00 TL
- En Düşük: 3.049.001,00 TL
- En Yüksek: 3.068.000,00 TL
- Kapanış: 3.068.000,00 TL
- Ağırlıklı Ortalama: 3.052.024,63 TL
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.837.876.556,22
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 602,78
- Toplam İşlem Adedi: 26