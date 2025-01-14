Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 68 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatları Yükselişte

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 68 bin liraya yükseldi. Bugün altın piyasasında en düşük fiyat 3 milyon 49 bin lira, en yüksek fiyat ise 3 milyon 68 bin lira olarak kaydedildi. Gün sonu itibarıyla fiyatlar, yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira seviyesinde belirlendi.

Dün standart altın fiyatı 3 milyon 53 bin lira seviyesindeydi. KMKTP'de toplam işlem hacmi 1 milyar 837 milyon 876 bin 556 lira olarak gerçekleşti ve toplam işlem miktarı 602,78 kilogram oldu.

İşlem Hacmi ve En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 90 milyon 351 bin 920 lira olarak kaydedildi. Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Ayrıntılı İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekildedir: