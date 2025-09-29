Altın kilogram fiyatı 5.225.000 TL'ye yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 225 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 225 bin lira seviyesine çıktı.

Piyasa verilerine göre standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 5 milyon 168 bin lira, en yüksek 5 milyon 248 bin 999,5 lira seviyelerini gördü ve haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,2 artışla kapattı.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 165 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 114 milyon 632 bin 174,45 lira, işlem miktarı ise 797,12 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 487 milyon 821 bin 598,12 lira oldu.

En fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi.

Gün içi veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.165.000,00 / 3.875,00

En Düşük: 5.168.000,00 / 3.784,20

En Yüksek: 5.248.999,50 / 3.922,85

Kapanış: 5.225.000,00 / 3.784,20

Ağırlıklı Ortalama: 5.235.828,11 / 3.856,98

Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.114.632.174,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 797,12

Toplam İşlem Adedi: 69