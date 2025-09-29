Altın Ons Fiyatı Rekor Kırdı: Dolar Zayıflığı ve ABD Kapanma Riski

Altının ons fiyatı zayıf dolar ve ABD hükümetinin kapanma riskiyle rekor kırarak 3.831 dolara yükseldi; yılbaşından bu yana artış yaklaşık %46.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:15
Altının Ons Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Altının ons fiyatı, yatırımcıların dolara güveninin azalması ve ABD'deki hükümet kapanması riskinin etkisiyle 3 bin 831 dolar seviyesine çıkarak rekor tazeledi.

Fiyatı Hareketlendiren Faktörler

Güvenli liman varlıklarından altın, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik belirsizlik, küresel durgunluk endişeleri ve faizlerin düşeceği beklentileri ile talep görüyor. Analistler, zayıf dolar ve ABD'nin finansal istikrarına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini vurguluyor.

Haberde yer alan verilere göre altının onsu yeni yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başladı ve yılbaşından bu yana 1.208 dolar artış gösterdi. Bu yükseliş, altının ons fiyatında yıl başından bu yana yaklaşık %46 değer kazanması anlamına geliyor.

ABD'deki Riskler: Borç Endişeleri ve Kapanma Tehdidi

Yatırımcı güvenindeki azalma, Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeleri artırdı. Bu ortamda, şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın bütçesini zamanında onaylayamazsa, geçen süreyi kapsayacak geçici bütçelerle sürecin idamesi gerekiyor. Bütçe onaylanamazsa federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

Bu durumda hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi personel görevlerine devam ediyor.

