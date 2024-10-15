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Altın Piyasasında Kilogram Fiyatı 3 Milyon 40 Bin Lira

Altın borsasında standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin lira oldu. İşlem hacmi 1.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:49
Altın Piyasasında Kilogram Fiyatı 3 Milyon 40 Bin Lira

Altın Fiyatları Stabil Kalıyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin lira olarak belirlendi. Bugün altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek ise 3 milyon 52 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 3 milyon 40 bin lira seviyesinde kaldı. Dün de 3 milyon 40 bin lira seviyesinden kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de, altın işlemleri toplam 1 milyar 468 milyon 353 bin 839,18 lira hacminde gerçekleşirken, işlem miktarı 486,58 kilogram oldu. Diğer metallerde ise toplam işlem hacmi 1 milyar 877 milyon 287 bin 790,43 lira olarak kaydedildi.

Öne Çıkan Kurumlar

Bugünkü işlemlerde en fazla işlem yapan kuruluşlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve QNB Finansbank yer aldı.

Piyasa Verileri

Aşağıda güncel piyasa verileri yer almaktadır:

  • Standart TL/KG: 3.040.000,00
  • Dolar/Oz: 2.769,00
  • Önceki Kapanış: 3.040.000,00
  • En Düşük: 3.040.000,00
  • En Yüksek: 3.052.000,00
  • Kapanış: 3.040.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.040.439,23
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.468.353.839,18
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 486,58
  • Toplam İşlem Adedi: 29

Altın piyasasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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