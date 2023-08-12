Altın profesöründen altını olana kötü haber! Duyan bozdurmaya koşacak

Türkiye'nin önde gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olarak tanınan İslam Memiş, son açıklamalarıyla yatırımcılara önemli ipuçları sunuyor. Halk arasında "Altın Kahini" olarak ünlenen Memiş, altın ve dolar yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken noktalara vurgu yapıyor.

Memiş, borsa ve yatırım endeksleri üzerindeki açıklamalarıyla konuşmasına başlıyor. Borsa İstanbul'un son durumu hakkında bilgi veren Memiş, yüzde 1.26 değer artışıyla günü tamamladığını ve yabancı yatırımcıların girişlerini hızlandırdığını ifade ediyor. Ancak, kişisel beklentisinin kar satışlarına hazırlıklı olma gerekliliği olduğunu belirterek, ansızın gelen satışların alım fırsatları olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.





Dolar kuruyla ilgili olarak da Memiş, dalgalanmaların yaşandığını ve resmi kur ile serbest piyasa arasındaki makas aralığının devam ettiğini belirtiyor. Risk primindeki artışa dikkat çeken Memiş, 27 üzerinde ataklar olduğunu ve doları TL'yi etkileyen faktörler arasında dolar-euro paritesinin geri çekilmesinin de bulunduğunu ifade ediyor.

Elinde dolar bulunduran yatırımcılara yönelik önerilerde de bulunan Memiş, dolar endeksi ve euro-dolar paritesinin dolar kuru üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyor. Elinde doları olanların fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ve euro-dolar paritesinin düşmesi durumunda euro alımının avantajlı olabileceğini aktarıyor.

Altın piyasasına yönelik de görüşlerini paylaşan Memiş, ons altının alınabilir seviyelerde olduğunu belirterek, 1920 seviyesinin altında riskin bulunduğunu ifade ediyor. Ayrıca, altın ve dolar kurlarının etkileşimini değerlendirerek, altın fiyatlarının bant aralıklarını açıklıyor.

Son olarak, gram altın ve doların ilişkisini ele alan Memiş, gram altının dalgalanmasının doların 27 üzerine çıkamamasından kaynaklandığını belirtiyor. 1680-1730 lira aralığının geçerli olduğunu söyleyen uzman, yatırımcılara geri çekilmelerde alım yapma fırsatlarını değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

İslam Memiş'in bu açıklamaları, altın ve dolar yatırımcılarının gelecek dönemde alacakları kararlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Uzmanın öngörüleri ve stratejik tavsiyeleri, yatırımcıların doğru ve bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olacak gibi görünüyor.