Altın satışlarına flaş düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yönelik önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirilmesi kararı alındı. Bu kararın amacı, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve yerel üretimi teşvik etmektir.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin altın ithalatı yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon doları buldu. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı ise yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolara ulaştı. Bu artışın dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etkileri azaltmak için hükümet harekete geçti.





Karar, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamında olmayan ülkelerden yapılacak ithalatı hedefliyor. Altın ve altın ürünleri ile pırlantalı altın ve kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünler, yeni düzenlemeye tabi tutulacak.

Ek mali yükümlülük, gümrük idareleri tarafından ithalat sırasında alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye kaydedilecektir. Bu adımın, yerel üretimi desteklemek ve dış ticaret dengesini korumak amacıyla atıldığı belirtiliyor.





Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, üç gün içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni düzenlemenin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bu karar, mücevher ve kuyumcu sektöründe önemli bir dönüşümü beraberinde getirirken, ithalatçılar ve yerel üreticiler arasında dengeli bir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.