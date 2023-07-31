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Altın ve dolar tarihe gömülecek! Gizli gizli bundan alan zenginliğini ilan edecek

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Altın ve dolar tarihe gömülecek! Gizli gizli bundan alan zenginliğini ilan edecek
Altın ve dolar için önemli tahminler yapan ekonomist Mert Başaran, yaptığı açıklamalarıyla yatırımcıları sevindirdi.

Ünlü ekonomist Mert Başaran, altın ve dolar kuruna ilişkin yaptıüı açıklamalarıyla yatorımcıları oldukça sevindirdi. Altın ve gümüşe yatırım yapmanın iyi getiri sağlayacağını söyleyen Başaran, özellikle seçimden sonra değerlerinin yükselmesini beklediğini söyledi.

Gümüşün fiyatının 29,90 TL'ye yükseleceğini söyleyen Mert Başaran, altının bu onsunun hızla yükselmesiyle aynı dönemde altının fiyatının 1.600 TL'ye çıkmasını bekliyordu. Dolar yükseldikçe faiz oranlarının da yükseleceğini ve gümüşe yatırımın da aynı oranda artacağını söyledi.

Gümüşe yatırım yapmanın özellikle yoksullar için avantajlı yatırım aracı olduğunu aktaran Mert Başaran, uzmanların açıklamalarına göre gümüşün altından daha değerli olabileceğini sözlerine ekledi. Başaran, seçimden sonra altın, dolar ve gümüşün yükseleceğini, gümüş fiyatlarının ise 15 liradan 28 liraya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Bu öngörü doğruysa, gümüş yatırımcılar için getirisi yüksek bir emtia olarak görülüyor.

Altın ve dolar için önemli tahminler

Öte yandan ons altına yapılan yatırımlar da dikkat çekti. Mert Başaran, doların güçlenmesiyle birlikte onsta önemli bir artış bekliyor. Bu nedenle yatırımcılara seçimden sonra gelebilecek oynaklığa hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulunan ünlü isim yaz aylarının sonlarına doğru altın, gümüş ve doların yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

Altın mı yoksa ons altının mı önceliği var sorusuna Mert Başaran'ın yanıtı çok net oldu. Bir ons altının daha fazla kar getireceği tahmin eden Başaran, "Altın getirileri Türk Lirası üzerinden hesaplandığından fazla dalgalanma göstermez, ancak dolara çevrilen ons altından daha yüksek getiri sağladığı bilinmektedir. Bu artışın daha çok yaz aylarında olması bekleniyor. Yatırımcılar bu dönemi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Mert Başaran'ın tahmini yatırımcılar için çok önemli. Yükselen altın, gümüş, dolar vb. fiyatlar, doğru strateji ve planlama ile yatırımcılara büyük getiriler sağlayabilir. Ancak, yatırım yaparken piyasa dalgalanmalarını her zaman göz önünde bulundurmak önemlidir.

Ekonomi
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