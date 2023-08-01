Altın ve dolarda beklenen fırsat geldi! Gerçek değil ama olacak: İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Memiş, "Tavuğu kümese arpa atarak çekersin. Tavuk arpasını bitirip kafasını kaldırdığında kendini kafeste bulacak." örneğiyle herhangi bir rakamın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Onun görüşüne göre, insanların varlıklarına sahip çıkmaları önemli çünkü dünya insanının acıyı daha da hissedeceğini ifade etti. Yani, gelecek dönemde ekonomik belirsizlikler yaşanabileceği için varlıklara sahip çıkmanın ve dikkatli olmanın önemi vurgulandı. İşte detaylar...





ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ DOLAR VE ALTIN SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI YAPTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medyada yaptığı önemli açıklamalarla piyasalarla ilgili tavsiyelerde bulundu. Haftanın başında enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerini takip etmemiz gerektiğini belirtti ve volatilite yüksek bir hafta ve ay geçireceğimizi ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...





Memiş, altın ve gümüşün dolar karşısında 1.935 - 1.985 $ ve 23,80 - 25,20 $ bant aralıklarında hareket edeceğini tahmin ederek enflasyonun yüksek seyredeceğini söyledi. Türk Lirası karşısında değer kaybeden tüm enstrümanları alım fırsatı olarak görmemizi önerdi.

Gelecek dönemde piyasaların kontrolünün merkez bankalarında olacağını ve piyasaların belirsiz bir süreçten geçtiğini belirtti. Gerçek piyasa şartlarının merkez bankalarının kontrolünün sona ermesiyle ortaya çıkacağını vurguladı. Ayrıca, verilen rakamların gerçeği yansıtmadığını ve insanların varlıklarına sahip çıkmalarının önemli olduğunu dile getirdi. İlerleyen dönemlerde dünya insanlarının acıyı daha da yoğun bir şekilde hissedeceğini ifade etti.

Tavuğu kümese arpa atarak çekme durumunu bir örnek üzerinden anlatarak, tedbirli olmamız ve dikkatli kararlar alarak kendimizi riske atmamamız gerektiğini aktardı.

Milletin bugüne kadar çeşitli yollarla yönlendirildiğini ve manipülasyonlara maruz kaldığını belirten Memiş, artık milletin uyanışının zamanının geldiğini söyledi. Herkesin kendi tercihleriyle yaşayacağını ve ya masallara inanmaya devam edecek ya da gerçeklerle yüzleşerek uyanacağını ifade etti.

Son olarak, şeytana aşık bir bakış açısıyla bakarsak, yanıldığımızı ve gerçekleri göremeyeceğimizi belirtti.