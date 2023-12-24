Altında rekorların rekoru geliyor! İslam Memiş tir tir titretecek tarihi verdi

Altın fiyatları FED kararları piyasalar tarafından faiz artışıyla dikkat çekerken ons altın geçtiğimiz günlerde rekor kırarak 2 bin dolar sınırına geldi. Gram altın pazartesi gününe ekranlarda ise 1886 TL olarak seyir gösterdi.



İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN SEVİYE AÇIKLAMASI

Para Piyasaya Uzmanı Memiş, serbest piyasalarında ki gram altın fiyatı 1977 TL'ye kadar yükseliş görürken 2000 lira altına alım fırsatı olduğunu belirtti. Elinde altını bulunduranlar satmak için acele etmemesi gerekirken yükselişlerin süreceği bilgisi verildi.





2024 yılına geri sayım başlarken her ay düzenli olarak rekor tazeleyen gram altın karşımızda olurken 2700 TL üzerinde olmasına dair tahminlerde bulunu. Elinde altını olanların satmak için acele etmemesi gerektiği bilgisi verilirken yükselişler devam edeceğine vurgu yapıldı.

GÜMÜŞ SATMAK İÇİN BEKLEYİN

Memiş, gümüş yatırımcılarına uyarılarda bulunurken gümüş üzerinde güzel performans görülürken 22 dolardayken ons gümüş, 2024 sene 30 dolar üzerinde olması bekleniyor. Gümüş gramı serbest piyasalarda 22.38 lira olurken gramda 24-26 TL ons gümüş üzerinde 24-26 dolar seviyelerine gelindiğinin altını çizdi.