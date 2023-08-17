Altında son dakika sürprizi! Fiyatlar birden tepetaklak oldu: Altın piyasasını o belgeler vurdu..

Altın fiyatlarında bir son dakika hareketi yaşandı. Altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının tutanakları yayınlandı. Önemli bir gelişmenin ardından piyasa hareketlendi. Altının ons fiyatı beş ayın en düşük seviyesini görürken, gram altının düşüşü dikkat çekti

Son haftalarda düşüş kaydeden altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Salı günü 1.900 doların altında seyreden ons altın, kritik seviyenin altına düştü. Fed tarafından gelen son bilgiye göre, Çarşamba günü kayıplar bir onsun altına yükseldi.

"Fed Tutanaklarında Önemli Mesajlar"

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları dün saat 21.00'de yayınlandı. Temmuz ayı Fed tutanaklarında "çoğu" politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik verilmesi konusu devam ederken, "bazı katılımcıların" aşırı faiz artırımlarının ekonomi üzerindeki risklerine dikkat çektiğini gösterdi.

Enflasyona yönelik yukarı yönlü risk durumunun devam ettiği ve bu durumda daha fazla faiz artışı gerekebileceği haberleri piyasaları heyecanlandırdı.

ONS ALTIN 5 AYIN DİP SEVİYESİNDE





Önceki gün 1.901 dolardan başlayan altının onsu, Fed toplantı tutanaklarının yayınlanması sonrasında 1.891 dolara geriledi. Altın ons günü bu seviyede tamamladı.

Haftanın dördüncü işlem gününü 1.891 dolardan açan ons altın, beş ayın en düşük seviye rakamını test ederek 1.889 doları gördü. Bir ons altın, gün içinde 1.895 doları test etmeden önce şu anda 1.893 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN ANALİZİ

Citi Index kıdemli analisti Matt Simpson, "ABD doları ve getirilerin artmaya devam etmesiyle, FOMC tutanaklarının altın üzerinde baskı oluşturmasına rağmen, bugün altının spot fiyatı muhtemelen geçici bir düşüş görecek" diye konuşurken konuşmasında ayrıca, "Bence potansiyel bir devrilme noktasına yaklaşıyoruz çünkü ABD getirileri ve dolar endeksi çok arttı" ifadelerini de kullandı.

Analistler 1 ons altının 1.879 dolardan destek görmesini bekliyor. Bunun kırılması 1.843 dolara doğru bir hareket başlatabilir. Yukarı yönde, ilk direnç 1896-1900$ aralığında ve 1913-1918$ aralığında potansiyel bir ralliyi kırdı.

GRAM ALTIN SERT DÜŞTÜ

Önceki gün 1654 liradan başlayan ons gram altın, altının düşüşüyle ​​1644 liraya geriledi. Altın gramı günü bu seviyede tamamladı. Bugün itibariyle 1644 lira olan gram altının 1650 liradan işlem gördüğü belirtilirken altın fiyatının yavaş yavaş yükseldiği aktarıldı. Gram altın, günlük en düşük 1.642 lira, en yüksek 1.657 lira oldu.

Uzmanlar 1 ons altında destek olarak 1.879 doları işaret ediyor. Yatırımcılar altın fiyat hareketini saniye saniye izliyorlar.

Öte yandan uzmanlar, bu seviyenin üzerinde bir kırılmanın 1.843 dolara doğru yöneleceğini ve ilk yükseliş direncinin 1913-1918'de 1.896 dolardan 1.900 dolara çıkabileceğini söylediler.

"Yıl sonu rekorları açıklandı"

Bu arada altın fiyatlarının yıl sonundaki ons ve gram bazında ürkütücü bir tahmin yapan Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledi: Yıl sonuna kadar 2.350 dolara ulaşacak gibi görünüyor. Gram bazında ise en iyimser tahmin yıl sonuna kadar 2 bin lirayı geçeceği yönünde"