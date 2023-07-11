Altını doları solda sıfır bırakan yatırım aracı! Alanlar parasını ikiye üçe katladı

Bugünlerde lider yatırım aracı haline gelen gayrimenkul, yatırımcılara bir yılda %200'den fazla getiri sağlıyor. İstanbul genel olarak 'Taşı toprağı altın' şeklinde tanımlanırken ortalama arsa, kısa vadeli yatırım portföylerine eklenecek ve yatırımcılara yılda bir gram altının üç katı kadar kazandırıyor.

"Arsa fiyat dalgalanması yüzde 200'e ulaştı"





Uzun vadeli yatırım olarak değerlendirilen gayrimenkuller, son yıllık değeri %200'ün üzerinde ise kısa vadeli yatırım portföyüne dahil edilmiştir. İstanbul'un kuzey bölgeleri, Çatalca, Silivri ve Çanakkale'nin yanı sıra Yalova'da, Sakarya'da İznik ve İç Anadolu'nun batısındaki arsalar yoğun talep görüyor. Artan talep daha yüksek fiyatlara yol açar. Geçen yıl bölge ve saha statüsündeki bölgelerde fiyat oynaklığı %200'e ulaştı.

"Altında olan fiyat değişimini de geçti"

İstanbul için kullanılan taşı toprağı altın' söyleminin değiştiği görülüyor. Arsa yatırımcıları bir yılda altın yatırımcılarının üç katı kadar kazandı. 9 Temmuz 2022'de gramı 966 liradan satılan altın, tam bir yılın sonunda yani 10 Temmuz 2023'te 1.630 liradan alıcı buldu. Altının bir yıl içindeki iyat değişimi %68 olmuştur. Bir yıl içinde yüzde 68 kâr eden altına kıyas ile birlikte özellikle İstanbul bölgesinde fiyat yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti.

"Bu bölgede arsa talebi yüksek"





Konuyla ilgili görüş bildiren emlak uzmanı Bülent Öztürk, 2022 pandemisi ve İzmir'de ve 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi öncesinde arsa talebinin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"on yıllarda talebi, maliyeti, finansmanı ve konuta erişimi artıran başka unsurlar da var.Ciddi sıkıntılar var.Fiyatların artmasıyla birlikte bu da doğal olarak arsaya olan ilgiyi artırıyor.6 Şubat depreminden sonra artış yaşandı. İç Anadolu bölgesinin batısındaki Eskişehir, Beypazarı gibi bazı bölgelerde talep bulunmakta ve aynı zamanda doğal olarak fiyatlar artacak. İstanbul'un komşu bölgeleri ile Ege'nin kuzey bölgeleri ile Antalya'da arazi talep ediliyor"

DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINI GEÇTİ

Saha çalışmalarının sonuçlarını paylaşan Öztürk, arsa fiyatlarının bir yılda yüzde 200 arttığını belirterek, "Yaptığımız analizde ortalama imarlı arsa fiyat artışının yıllık yüzde 200'ün üzerinde olduğunu tespit ettik. Türkiye'de döviz ile birlikte altın fiyatlarındaki artışa baktığımızda arsa fiyatlarındaki artışın bundan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Şu anda konut ve arsa fiyatları enflasyonun üzerinde artıyor ve yatırımcılara yüksek getiri sağlıyor” dedi.