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Altını doları tarihe gömen yatırım! Parası olan buna bassın... Çok kazandırıyor

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Altını doları tarihe gömen yatırım! Parası olan buna bassın... Çok kazandırıyor
Üstün donanım ve tasarım özellikleriyle öne çıkan HUAWEI WATCH Ultimate, EISA tarafından ‘2023-2024 Yılının Premium Akıllı Saati’ seçildi.

HUAWEI WATCH Ultimate, üstün donanım ve tasarımıyla öne çıkarak EISA tarafından '2023-2024 Yılının Premium Akıllı Saati' seçildi. Bu prestijli ödül, HUAWEI WATCH Ultimate'ın özellikleri arasında yer alan 10 ATM dalış kapasitesi ve zirkonyum bazlı sıvı metal malzemesi gibi özelliklerle sektörde öncü bir ürün olduğunu vurguluyor. Dünyanın önde gelen teknoloji ödüllerinden biri olan EISA'dan gelen bu ödül, HUAWEI WATCH Ultimate'ın üstün kalitesini ve yenilikçi tasarımını tescilliyor. İşte detaylar...

HUAWEI WATCH Ultimate

HUAWEI WATCH ULTİMATE DONANIM VE TASARIMI İLE ÖNE ÇIKACAK

HUAWEI WATCH Ultimate, EISA tarafından '2023-2024 Yılının Premium Akıllı Saati' olarak seçildi. Değerlendirmelerde cihazın mükemmel tasarım ve gelişmiş sağlık özellikleriyle öne çıktığı belirtildi. Sağlamlığı titanyum ve paslanmaz çelikten daha sert olan zirkonyum bazlı sıvı metal malzemesi ve dayanıklı yapısıyla özellikle suya ve darbelere karşı yüksek koruma sunuyor. Safir cam ve seramik çerçeve de tasarımın önemli unsurları arasında.

HUAWEI WATCH Ultimate

Cihazın 100 metre su altına dayanıklılığı ve 10 ATM dalış özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca gelişmiş dalış bilgisayarı sayesinde sualtında rehberlik yapabiliyor. Hem denizde hem karada işlevsel olan HUAWEI WATCH Ultimate, güçlü spor modları ve keşif özellikleriyle kullanıcılara destek sağlıyor. Expedition Modu, pil ömrü, tarih ve egzersiz verilerini görüntüleme imkanı sunarak verimli bir deneyim sunuyor.

EISA editörleri, cihazın güç kullanımını da övmekte; kablosuz hızlı şarj ve büyük pil kapasitesi sayesinde iki hafta pil ömrü sunuyor. Kullanıcılar, kısa sürede yüzde 25 doluluk sağlayabilen hızlı şarj özelliği ile kesintisiz kullanımın keyfini çıkarabilirler. Bu özelliklerle HUAWEI WATCH Ultimate, zarif tasarımı, dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.

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