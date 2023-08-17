Altını olan hazırda beklesin! İslam Memiş açıkladı: O tarihten sonra patlayacak

Altın piyasasıyla ilgili merak edilen konuları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik bir uyarıda bulundu. Altının geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Memiş, "Ekim itibarıyla 2000 üzerine hızlı ataklar öncesi mevcut durumu değerlendirmek önemli" dedi.

2023 yılında yatırımcıları sevindiren altın, son günlerde düşüş yaşadı. Gram altın 1.657 lira, çeyrek altın 2.799 lira ve cumhuriyet altını 11.516 liradan işlem görüyor. İşte diğer detaylar...





ALTIN İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN AÇIKLAMALAR

İslam Memiş, gram altının geleceği hakkında da öngörülerde bulundu. Ons altındaki baskının azaldığını belirten uzman, 1890 doların destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin geçici olduğunu söyledi. Memiş, dolar ve euro pariteleri üzerinden yatırım yapanlar için düşüşlerin fırsatlar sunabileceğini ifade etti. 1890 seviyelerinin kalıcı olmayacağını vurgulayan uzman, ekim ayı itibarıyla hızlı yükselişlerin gelebileceğine dikkat çekti. Ekim ayında 2150 seviyelerinin görülebileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreği için hazırlık yapanların bu düşüşleri avantaja çevirmesi gerektiğini belirtti.

Uzman, düşüşlerin dolar endeksinin etkisiyle geçici olduğunu ve altının geleceğinin olumlu olduğunu açıkladı. İslam Memiş'in bu öngörüleri, altın yatırımcıları için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Altın piyasasının dalgalanmaları içinde doğru zamanları değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturmak için uzman görüşleri dikkate alınabilir. İşte diğer tüm ayrıntılar...





Altın piyasasında hareketlenmeyi düşünenler ve gram altın alımı ya da bozdurma konusunda düşünenler için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından bir uyarı geldi. Memiş, yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu:

Uzman İslam Memiş, ons altının durumuyla ilgili açıklamalarına başladı. Ons altındaki baskının azaldığını ve 1890 doların destek seviyesi olarak gösterildiğini ifade etti. Aşağı yönlü hareketlerin, dolar veya euro üzerinden yatırım yapanlar için fırsatlar sunabileceğine dikkat çekti. 1890 seviyelerinin kalıcı olmayacağını ve ekim ayına doğru hızlı yükselişlerin beklendiğini belirtti. Ekim ayında 2150 seviyelerinin görülebileceğini ve yılın son çeyreğine hazırlananların düşüşleri avantaja çevirebileceğini söyledi. Ayrıca, dolar endeksinin etkisiyle yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını vurguladı.

Gram altın ile ilgili olarak da değerli tavsiyelerde bulundu. Gram altının ekran ve internet üzerindeki fiyat farklılıklarına dikkat çeken Memiş, gram altın alım satımında 50 TL'ye varan makas farklarının oluşabileceğini belirtti. Sanal ortamda altın yatırımı yapanların banka uygulamalarından makas aralıklarını kontrol edebileceğini söyledi.

Gram altının TL'deki fiyatıyla ilgili ise serbest piyasalarda 1751 TL görüldüğünü ancak fiziki piyasada 1700 altında işlem beklenmemesi gerektiğini belirtti. Sanal ortamda 1660 TL seviyelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

İslam Memiş, ekim ayı itibarıyla gram altında 1800 seviyelerinin konuşulabileceğini ve 1820 ile 1880 TL arasında fiyatların şekillenebileceğini öngördü.

Uzmanın bu öngörüleri, altın yatırımcıları için değerli bir rehber niteliği taşıyor. Altın piyasasının dalgalanmalarından en iyi şekilde yararlanmak ve geleceğe yönelik doğru adımlar atmak isteyenler için İslam Memiş'in analizleri dikkate alınabilir.