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Altını olana olmayana Özgür Demirtaş müdahalesi! Gram altın için kritik uyarı

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Altını olana olmayana Özgür Demirtaş müdahalesi! Gram altın için kritik uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son yayımladığı genelge, rafinerilerin artık en düşük 1 gram, en yüksek 100 gram altın üretebileceğini belirtildi. Bu kararı değerlendiren ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyon ve dolandırıcılık risklerine işaret ederek uyarıda bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yapılan "1 gram altı altın" satışının yasaklanması önerisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Demirtaş, böyle bir yasağın ters tepebileceği uyarısında bulunarak, "1 gram altı altın satışının yasaklanması, dolandırıcılara yol açar. İnsanlar adına toplu altın alacağını iddia eden dolandırıcılar çıkar." dedi.

"ALTERNATİF YATIRIMA YÖNLENİLİR"

özgür demirtaşl

Ünlü ekonomist Demirtaş, son dönemde getirilen yasakların yerine enflasyonla mücadele yöntemlerine odaklanmamız gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Demirtaş'a göre, enflasyonun etkilerinden korunmanın yollarını araştırmalıyız; çünkü bu tür yasaklar yerine alternatif yatırım seçenekleri değerlendirilerek insanların enflasyondan nasıl korunabileceği düşünülmelidir.

Altın ithalatına getirilen kota uygulaması da Demirtaş'ın eleştirdiği konular arasında yer aldı. Prof. Dr. Demirtaş, altın ithalatına konulan kota yerine, insanların neden altın aldığını sorgulamamız gerektiğini vurguladı. Özellikle faizlerin düşük olduğu dönemlerde, insanlar enflasyona karşı kendilerini korumak için farklı yatırım araçlarına yöneldiklerini belirtti. Demirtaş, "Enflasyon kötülüklerin kaynağıdır. Bu sorunu çözmeden sadece sonuçlarla uğraşmak anlamsızdır." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Demirtaş'a göre, ekonomik kararların en temelinde enflasyonla etkin bir şekilde mücadele stratejisinin olması gerektiği vurgulanmaktadır. Yasaklar yerine daha geniş kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanmanın ekonomiye uzun vadede daha fazla fayda sağlayacağı belirtti.

Ekonomi
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