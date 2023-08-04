Altını olanın nefesi kesilecek! Çeyrek altının 2300 TL birden fırlayacağı tarihi verdi!

Hey, sana son dakika altın haberleri var! Tam güvenilir bir kaynağı olmasa da, bir hükümet yanlısı isim çıktı ortaya ve gram altının rekor seviyeye ulaşacağı tarihi duyurdu. Şu anki duruma göre çeyrek altın 4000 TL'ye çıkacakmış. Bu tahmin birçok kişiyi şaşırttı, çünkü altın fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Necmettin Batırel'in tahmini ise rekor seviyelerin beklendiği yönünde. Herkes merak içinde, umarız altın gerçekten de iyi bir yükselişe geçer! Ama yine de buna tam anlamıyla güvenmek için daha kesin bilgilere ihtiyacımız var. Piyasayı takip etmek ve doğru anı kollamak önemli. Altın yatırımcıları için heyecanlı günler bizleri bekliyor gibi görünüyor. İşte detaylar...





GRAM ALTININ REKOR SEVİYESİ KONUŞULUYOR

Altın piyasasında son dönemdeki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Necmettin Batırel, Amerika Merkez Bankası Fed'in aldığı sıkılaşma kararlarının altını baskıladığını ve bu baskının devam ettiğini ifade etti. Ancak, Fed'in son faiz artırımından sonra bekleme sürecine gireceği öngörüsüyle birlikte altının yükseleceğini söyledi. Batırel, yaptığı tahminlerde altının ons fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Öncelikle, altının ons fiyatının 1950 doları aşarak ilk hedefin 1988 dolar olacağını öngördü. Ardından bu seviyede bir süre güç topladıktan sonra 2 bin sınırını aşarak 2 bin 20 doları, daha sonra da 2050 ve 2070 dolar dirençlerini test edeceğini söyledi. Geçmişte 2070 dolar seviyesinin tarihi bir zirve olduğunu hatırlatan Batırel, bu seviyenin geçilmesi durumunda ise ilk olarak 2100 dolar, daha sonra 2150 ve 2200 dolar seviyelerinin gündeme geleceğini tahmin etti.

Gram altın içinse Batırel, önce 1701, sonra 1800 ve ardından 2000 TL seviyelerinin test edilebileceğini belirtti. Bu rakamların doların 25 TL baz alınarak tespit edildiğini ifade etti. Ancak yaptığı tahminlerin bir kesinlik taşımadığının altını çizen Batırel, "Üzeri vardır, aşağısı yoktur" diyerek piyasanın değişken yapısına dikkat çekti.

Batırel'in tahminleri altın yatırımcıları için dikkate alınması gereken önemli ipuçları sunuyor. Ancak altın fiyatları birçok faktörden etkilenir ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce güvenilir kaynakları takip etmek ve uzman görüşlerini değerlendirmek önemlidir. Altın yatırımı yapacaklar için sürecin riskleri ve potansiyel kazançları iyi analiz edilerek karar verilmesi tavsiye edilir.