Altını olanlar için kritik süreç! Güncel gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

3 Ağustos 2023 Perşembe günü, altın ve döviz fiyatları büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle gram, yarım ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar ve altın sahipleri tarafından yakından izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'da yaşanan fiyat hareketleri ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları, altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmaların ana sebepleri arasında yer alıyor. 3 Ağustos'ta güncel altın ve döviz fiyatlarıyla birlikte, piyasaların ne yönde ilerleyeceği büyük bir önem taşıyor.

Altın sahipleri dikkat! 3 Ağustos 2023 Perşembe günü, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları merakla bekleniyor. Saat 10.00'da açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla piyasalar hareketlendi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayı enflasyonu aylık yüzde 9,49 olarak belirlendi. Bu kritik verinin ardından, gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın piyasası için önemli bir gün olan 3 Ağustos'ta, Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları büyük bir merakla takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın sahipleri, güncel fiyatları öğrenmek için heyecanla bekliyor. İşte güncel altın ve döviz fiyatları.3 Ağustos 2023 Perşembe günü, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı'da 1.704 TL'den kapanış yapan gram altın, çeyrek altın için 2.783 TL, yarım altın için ise 5.567 TL seviyelerinde işlem görmüştü.





Bugünün güncel fiyatlarına göre, Kapalıçarşı'da gram altın alış/satış fiyatı 1.675,85 TL / 1.676,12 TL olarak belirlendi. Ons altın alış/satış fiyatı ise 52.134,58 TL / 52.139,59 TL olarak görülüyor. Çeyrek altın alış/satış fiyatları 2.681,36 TL / 2.740,46 TL, yarım altın alış/satış fiyatları ise 5.345,97 TL / 5.480,92 TL olarak açıklandı.

Döviz piyasasında ise dolar, euro ve sterlin fiyatları da yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da dolar alış/satış fiyatları 26,9870 TL / 27,0170 TL, euro alış/satış fiyatları 29.4650 TL / 29.5410 TL ve sterlin alış/satış fiyatları 33.8340 TL / 34.1080 TL olarak görünüyor.

Serbest piyasada ise dolar alış/satış fiyatları 26,9393 TL / 26,9910 TL, euro alış/satış fiyatları 29,5453 TL / 29,5719 TL ve sterlin alış/satış fiyatları 34,1717 TL / 34,2264 TL olarak belirlendi.

Altın fiyatları ve döviz kurları bugün itibarıyla yatırımcılar ve altın sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve enflasyon oranları, altın ve döviz fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi ve yatırım dünyasındaki aktörler için büyük bir öneme sahip. Özellikle altın fiyatlarındaki değişimler, yatırımcılar için güvenli liman niteliği taşıyan altına olan ilgiyi artırabilir. Aynı şekilde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar da ithalat ve ihracat yapmak isteyenlerin planlamalarını etkileyebilir. Piyasaların güncel durumu ve ekonomik veriler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından sürekli olarak analiz ediliyor. 3 Ağustos 2023 tarihli altın ve döviz fiyatları, gelecekteki ekonomik gelişmeler için de bir referans oluşturuyor. Bu nedenle, yatırımcılar ve altın sahipleri, piyasaları yakından takip ederek doğru kararlar almayı hedefliyor.