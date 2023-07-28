Altını olanlara köprüden önce son çıkış! İslam Memiş 'yapmayan yanar' diyerek kötü haberi verdi

Fed, beklenildiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti ve böylece faizler 2022'den beri 11. kez artırıldı. Uzman İslam Memiş, bu kararın altın fiyatları ve emtia piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Piyasaların önceden 25 baz puanlık artırımı fiyatlandırdığı ve faizlerin sabit kalabileceği olasılığını da düşünerek makas aralığı bırakıldığı belirtildi. İşte detaylar...





FED BEKLEDİĞİ POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ YÜKSELTTİ

Fed'in faizleri bir ay aradan sonra yeniden yükseltmesi, altın fiyatlarında kısa süreli bir düşüşün habercisi olabilir. Ancak Fed'in açıklamasına rağmen xauusd paritesi kararın açıklanmasından sonra bir miktar yükseldi ve 1973 dolar seviyelerine çıktı. Fakat uzman, altın tarafında özellikle ons fiyatlarında düşüş sürecinin başlayacağını öngörüyor ve altının şu anda 1935 dolar seviyesini test edeceğine dikkat çekiyor. İşte diğer ayrıntılar...





Fed Başkanı Powell'ın toplantının ardından Eylül ayında bir 25 baz puanlık artış daha yapabilecekleri yönündeki açıklamasını, piyasaları manipüle etme ve doları yükselterek altını baskılama niyeti olarak değerlendiriyor. İlerleyen günlerde herhangi bir faiz artırımının yapılmayacağını düşünen uzman, bu durumun altın için yılın son alım fırsatını sunacağını ifade ediyor. Daha önce de belirttiği gibi, ons tarafında yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını bekliyor.

Özetle, Fed 25 baz puanlık faiz artırımı yaparak faizleri yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kararın altın fiyatlarına etkisini değerlendirdi ve kısa süreli düşüş beklentisi olduğunu belirtti. Uzman, ons tarafında yılsonuna kadar yükseliş bekliyor ve altın fiyatlarında düşüşlerin geleceğini öngörüyor. Fed'in gelecek aylarda faiz artırımına gitmeyeceği düşüncesinde olan uzman, bu durumun altında alım fırsatı olacağını söyledi ve yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerini öngördü.Diğer bir konuda ise Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Bu karar, 2022'den beri faizlerin 11. kez artırılması anlamına geliyor. Açıklamada, faiz oranının oy birliğiyle artırıldığı belirtildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in açıkladığı bu karardan sonra altın sahiplerine seslenerek muhtemel etkiler hakkında bilgi veriyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 25 baz puanlık faiz artırımının altın fiyatlarına ve emtia piyasalarına etkilerini değerlendirdi. Piyasaların uzun süredir bu artırımı fiyatlandırdığı ve faizlerin sabit bırakılma ihtimaline yönelik makas aralığı bırakıldığı belirtildi. Fed'in faizleri bir aylık aradan sonra yeniden yükseltmesinin altın fiyatları için kısa süreli bir düşüşü beraberinde getireceği ifade edildi.

Öngörülere aykırı şekilde, xauusd paritesinin kararın açıklanmasından sonra bir miktar yükseldiği ve 1973 dolar seviyelerine ulaştığı belirtildi. Ancak altın tarafında önümüzdeki günlerde özellikle ons fiyatlarında düşüş sürecinin başlayacağı öngörüsünde bulunuldu ve altının 1935 dolar seviyesini test edeceği vurgulandı.

Fed Başkanı Powell'ın toplantının ardından Eylül ayında bir 25 baz puanlık artış daha yapabilecekleri yönündeki açıklamasının piyasaları manipüle etme ve doları yükselterek altını baskılama niyeti taşıdığı düşünüldü. İlerleyen günlerde herhangi bir faiz artırımının beklenmediği ve bu durumun altın için yılın son alım fırsatını sunacağı öngörüldü.

İslam Memiş, daha önce de ifade ettiği gibi, ons tarafında yılsonuna kadar 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılmasını beklediğini tekrarladı. Bu değerlendirmelere göre, altın fiyatlarında düşüş yaşanacak ve yatırımcılara yılın sonunda alım fırsatı sunulacak. Özellikle ons fiyatlarında 2150 ve 2250 seviyelerinin aşılması bekleniyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan uzman, ons altında yükseliş beklentisi olduğunu ve yılsonunda dolar kurunda artış olacağını ifade ediyor. Gram altın ve çeyrek altın için ise durumun farklı olacağını söylüyor. Turizm gelirlerinin azalması ve kısa vadeli borçların ödenmeye başlamasıyla dolar kurunda yukarı yönlü hareket bekleniyor. Bu nedenle gram altında çift yönlü kaldıraç olacağı düşünülüyor ve yılsonunda 2000 lira sınırının kolayca aşılabileceği öngörülüyor.

Emtia piyasalarında genel bir yükseliş trendinin başlayacağı belirtilirken, altın fiyatlarında düşüşlerin gelecek haftaya kadar görülmesi bekleniyor. Dolar kuru 27 lira sınırını geçememiş olması göz önünde bulundurulursa, gram/TL tarafında alım fırsatları olabileceği ifade ediliyor.

Son olarak, 2023 yılında son kez dip fiyattan altın almak için bir pencerenin açılacağı vurgulanıyor. Yani bu yıl altın almak isteyenler için uygun bir fırsat olabileceği düşünülüyor.