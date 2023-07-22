Altını olanlara panik öncesi son çıkış! İslam Memiş altın fiyatlarındaki tuzağı ilk kez açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasa beklentilerinin altında geldi. Altın gram fiyatları 1.700 liranın altına geriledi ancak yatırımcı merkez bankasının istediği rakamları göremeyince 25-26 Temmuz'daki Fed toplantısına odaklandı.

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, yaşanan son gelişmeler ve Fed'in tarihi kararı öncesi altın sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu. "Memiş, seçim öncesi merkez bankasının her türlü döviz talebini yaratabilecek işlemlere getirdiği kısıtlamaların taban faiz ile spot piyasa faizi arasındaki farkı açtığı bir dönemi hatırlattı. Memiş, mevcut trendin yine benzer bir yöne doğru ilerlediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:





"ALTIN FİYATLARI BİR HAFTA SAKİN OLACAK"

"Son günlerde yabancı para birimlerinden gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen ons altın istikrarlı performansını sürdürüyor. Gün içinde 1987 dolar seviyesini gören parite, kar amaçlı satışın gelmesiyle 1968 dolar seviyesine kadar geriledi. 26 Temmuz'da karar açıklanmadan 2000 bandının kırılmasını beklememekle birlikte 1965 ile 1948 dolardaki seviyelerinin önemli dirençler olduğunu düşünüyorum. Bunlar kırılırsa, kısa vadeli güçlü bir düşüş dalgası görebiliriz. Kararın ne olacağı merakla bekleniyor. Reuters tarafından ankete katılan 100'den fazla ekonomist, oranların son olacak olan 2023'te 25 baz puan artmasını beklediklerini söyledi. Kişisel görüşüm, Fed'in bu yıl faiz artırma sürecini duraklattığı yönünde.

“ALTIN ​​FİYATI YAZI BAŞLAYACAK”

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şahin bir tonda yapılırken, Fed'in retorik gücünü kullanarak piyasayı manipüle etmekten öteye geçemeyeceğini düşünüyorum. Bu toplantıda beklentilerim gerçekleşirse ve harekete geçmeme kararı alınırsa altın fiyatlarında kaçınılmaz bir boğa dönemi başlayacak diyebiliriz.

Manipülatörler önümüzdeki günlerde mutlaka bir şeyler deneyeceklerdir. Panikle sattığınız altınları en düşük fiyattan geri almak isteyenler olacak. Yılın sonuna kadar ons için 2350 dolarlık beklentinin devam ettiğini ve gram fiyatında 2000 lirayı geçeceğini söylemek şaşırtıcı olmaz.

"DOLAR TUTMAYIN, EURO VE ALTINA YATIRIM AKILLIDIR"

Euro/dolar 1.12 varken uyarı vermiştim, kar alındıktan sonra 1.11'e çekilecek dedim ve beklentim karşılandı. Ancak önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası'ndan beklenen karar alınırsa dolar endeksi düşecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen mesaj parasal konsolidasyon döneminin henüz bitmediğine işaret ediyor. Yani yılın geri kalanında fazla değer kaybetmese de bu kazanımları karşılayamayacak bir euro ve güçlü bir dolar bizleri beklemekte. Bu nedenle doları şimdilik tutmamak, yatırımı euro ve altına kaydırmak akıllıca olacaktır.