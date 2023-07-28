Altını olanların zenginliğe bir adımı kaldı! O tarihte altın füze gibi uçacak

2022'de merkez bankasının faiz oranlarını artırmasıyla altın fiyatları yükselmeye başladı. Bu artışın 2023'te devam edip etmeyeceği ise çok fazla araştırılmıştı. 2023'te altın fiyatlarının patlama yapmasının birçok nedeni var.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, finansal piyasalara enflasyonist baskı ve büyük faiz artışları getirdi. Bu ortamda altın yılın ilk yarısında beklentileri karşılamış olsa bile genel olarak yüksek performans gösteren yatırımlardan biri olarak öne çıkmayı başardı. 2023'ün de aynı performansı göstereceğinden endişe duyuldu.

Diğer taraftan; . S&P 500 hisse senedi endeksi %19'dan fazla yükseldi ve Hazine tahvilleri yaklaşık %10 düştü, ancak altın, değerlendirmeler de dahil olmak üzere yılı çok az kayıpla atlattı.





Swiss-Asia Capital'den Altın Hakkında Önemli Değerlendirmeler

Swiss Asia Capital'in genel müdürü ve baş yatırım sorumlusu Juerg Kiener, yatırımcılar arasında kaygı uyandıran bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre altın piyasasında çok az önemli hareket gözlendi. Kiener, altın fiyatının %10 ila %20'lik bir kazancın altına düşebileceğini ve bunun yeni zirvelere doğru bir hareket olacağını söyledi.

Juerg Kiener, ayrıca altının ne kadar daha yükseleceğini açıklarken, tahminin merkez bankasının faiz artırımlarını ertelemesine neden olacağını belirtmeyi unutmadı.

Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmelerine göre, merkez bankaları üçüncü çeyrek diliminde 400 ton altın satın alımı gerçekleştirdi. Bazı yorumcular altın fiyatlarını Fed belirlemediği için bu konuda görüş bildiremiyorlar. Diğerleri, görüşlerini son birkaç yılda altın fiyatının yukarı yönüne dayandırıyor. Bu yorumcuların görüşlerine göre ise, 2023 yılında altının fiyatı fırlayacak. Bunun için enflasyon verilerinin ve dünya ekonomik koşullarının geçerli olduğu tespit edildi. Bu yorumlar doğrultusunda birçok kişi altına yatırım yapmaya hazırlanıyor.