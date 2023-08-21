Altını ve kripto parası olanlara kıyamet geliyor! Selçuk Geçer bu kez çok korkuttu

Türkiye içinde dolar kurunun seyri ve ekonomi yönetimi hakkındaki yorumlarıyla tanınan Selçuk Geçer, tekrar gündemi sarsacak açıklamalarda bulunarak, uluslararası piyasalarda özellikle altın fiyatlarına etki edebilecek önemli gelişmelerin yaklaştığını belirtti.



Geçer, yayınladığı raporlar sonrasında altın fiyatlarında önemli dalgalanmalar beklendiğine dikkat çekerek, "Yatırımcılar büyük bir sürprizle karşılaşabilirler" dedi.

2000 DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK





Uzman analist Geçer, emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve önümüzdeki haftalarda beklenen sürprizlere dair öngörülerde bulundu. Geçer'in açıklamalarına göre, altın piyasasında kısa vadeli düşüşler yaşanmaktadır. Önceden piyasalarda yaygın olan düşünceye göre, yeni faiz artırımlarının gelmeyeceği ve yaz aylarında emtia piyasalarının, özellikle altın fiyatlarının yükseleceği bekleniyordu. Ancak Federal Rezerv'in (Fed) son raporlarına göre, 2023 yılı sonuna kadar yeni bir faiz artırımının sürpriz olmayacağı gözlemleniyor.

Geçer, "YENİ REKORLARA İMZA ATACAK" başlığı altında açıklamalarına devam ediyor. Altın fiyatlarındaki bu düşüşün ne kadar devam edeceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olmadığını belirten Geçer, kısa vadeli düşüşlerin beklenen kadar büyük ölçekli olmayabileceğini ifade etti. Daha önceki açıklamalarının arkasında durduğunu vurgulayan analist, piyasanın bir miktar düşüş yaşamasına rağmen ilerleyen aylarda altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğine ve beklenmedik bir şekilde hızla yeni rekor seviyelere ulaşacağına inanıyor.

Geçer, mevcut durumda altının taban direnç seviyesini 1880 dolar olarak gördüğünü belirtti. Altın ons fiyatının bu seviyenin altına düşmeden, ilerleyen haftalarda yeni yükselişlerle birlikte 2000 dolar bandını test edeceği öngörüsünü paylaştı.