Altının ciğerini bilen isim herkesi uyardı! Altında görülecek yeni seviyeye hazır olun

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, yaptığı bir açıklamasında dünya çapındaki merkez bankalarından gelen mesajları inceleyerek altın yatırımcılarına net uyarılarda bulundu.

Yatırım ve tüketim trendlerinin değiştiği bir dönemde binlerce yeni yatırım aracının ortaya çıkmasına rağmen altın her zaman güvenli bir liman olarak varlığını sürdürmekte ve yatırımcılar tarafından sevilmektedir. Ancak altın spekülatörlerinin koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından tüm dünyada uygulanan sıkılaştırıcı para politikaları nedeniyle bekledikleri yükselişi henüz yakalamış değil.

2023 yılına yükseliş trendi ile başlayan altın, yılın ilerleyen aylarındaki dalgalı performansı ve yaz sonlarına doğru beklenen yükseliş atağı ile sıkı bir pariteye sıkıştı.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK ARTIŞ GÖSTERDİ





Haziran ayı içerisinde 15 aylık faiz artırımını sonlandıran Fed, Temmuz ayı toplantısında ve açılış konuşmasında altının ralli, faiz oranlarında 25 baz puanlık artış için umutları artırsa da Fed Başkanı Powell faiz oranlarını faiz için silah kullanacaklarını söyledi. Bu durum önümüzdeki aylarda altın hakkında spekülatif sorular gündeme getirdi.

Türkiye'nin emtia piyasasının deneyimli isimlerinden İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası ile birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğer birçok gelişmiş ülkedeki kurumların, önceki toplantı ve sonraki açıklamalarının yanı sıra sıkılaştırıcı para politikasını 2024 yılında da devam ettirebileceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN SPEKÜLATÖRLERİNE YÖNELİK UYARILAR

"Ons altın dar aralıkta kalmaya devam ediyor. Piyasada çok fazla tereddüt var. Fed bu hafta 25 baz puan artırmış olsa da buna bir belirsizlik unsuru eşlik etti. Yine merkezi denetlemeye devam edeceğiz. bankalar. Merkez bankaları ise bu hafta mesaj yayınladı hem Fed hem ECB hem de TCMB takipte kalın karar vereceğiz. Dahil edilen veriler ne olursa olsun, bu verilere göre daha fazla işlem yapacağımız mesajını gönderdiler.

Ve kapıyı açık bıraktıklarından, pazarı bıçak sırtında terk ettiler. Dünyadaki tüm merkez bankaları bu süreci kontrollü ve sözleşmeli bir şekilde yönetmektedir. Piyasadan vazgeçmediler. Endişem 2024 yılında tüm merkez bankalarının söz konusu kontrollü süreci devam ettirecek olmaları.

2024'te geçici bir enflasyon olmadığı için önleyebileceğimiz bir enflasyon da yok. Hatta 2023'ün son çeyreğinde enflasyonun hızla geri dönmesini ve yukarı yönlü bir hareket başlatmasını bekliyorum.

ALTININ ÖNÜNÜ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Gerçek enflasyon ile mücadelenin olay olmayacağı için merkez bankaları bahane ararken tüm imkanları sonuna kadar kullanacaklardır. Mevcut koşullar altında, 2024'te merkez bankalarının altını baskı altına alarak ve bloke ederek piyasayı manipüle etmeye devam edeceğini düşünüyorum.

Bu durum ise özellikle yatırımcılar için beni endişelendiriyor. Benim tahminim Ağustos'ta ons altında 2000 doların üzerinde ataklar olacak. 2020, 2040, 2057 şeklinde hedeflerimiz var. Bence 2000 doları aşmamız için büyük bir şans var, kişisel olarak da bu noktada pozisyonumu sonlandırdım.”