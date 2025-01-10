Altının Gram Fiyatı 3 Bin 49 Lira ile Yükselişini Sürdürüyor

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Altının gram fiyatı, güne yükseliş ile başlamasının ardından 3 bin 49 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 33 lira olarak tamamlamıştı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 49 lira seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 20 lira ve cumhuriyet altını 20 bin 20 lira seviyesinden satılmakta.

Ons Fiyatı ve Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 prim elde ederek 2 bin 677 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD’de yeni yönetimin alacağı kararların uluslararası ticarete olası etkilerine dair belirsizlikler devam ederken gözler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Dünya genelinden gelen enflasyon ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarındaki temkinli duruşu, faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceği endişelerini pekiştiriyor.

Öte yandan, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,3 seviyesine yükselirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4,69 ile işlem görülüyor. Para piyasalarında, bankanın yılın ilk faiz indirimini %65 ihtimalle mayıs ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer mayısta bir indirim yaşanmazsa, haziran ayındaki toplantıda indirim yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Altın Fiyatlarına Dair Analizler

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri ile yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.