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Altının Gram Fiyatı Yükselişle 2.760 Lira Seviyesinde

Altının gramı 2.760 liradan işlem görmeye başladı. Çeyrek altın 4.610, Cumhuriyet altını ise 18.380 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:54
Altının Gram Fiyatı Yükselişle 2.760 Lira Seviyesinde

Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altının gram fiyatı, güne artışla başladı ve 2.760 lira seviyesine ulaştı. Önceki gün kapanışta ise gram altın 2.742 lira olarak gerçekleşmişti.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altın Fiyatları

Güncel satış fiyatları bağlamında, çeyrek altın 4.610 liradan, Cumhuriyet altını ise 18.380 liradan işlem görmektedir.

Küresel Piyasalarda Gözler ABD Ekonomisine Çevrildi

Altının ons fiyatı, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Bugün ise ons fiyatı 2.517 dolardan işlem görmekte. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi dikkat çekiyor. Analistler, bu verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Fed'in Faiz Politikasına Dair Beklentiler

Fed üyeleri, faiz indirimlerinin zamanının geldiğini ifade ederken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuyla ilgili dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. 50 baz puanlık indirim ise kasım veya aralık ayında gerçekleşebilir.

Veri Gündemi ve Teknik Analiz

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ve haftalık banka istatistikleri yurt içinde gözlemlenirken, yurt dışında Almanya'da enflasyon oranları ve ABD'nin ekonomik büyümesi gibi önemli veriler takip edilecek. Teknik analiz çerçevesinde, altının ons fiyatında 2.550 dolar seviyesi direnç, 2.500 dolar seviyesi ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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