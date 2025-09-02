Altının gramı 4 bin 605 liradan işlem görüyor — Ons altın rekor tazeledi

Altının gramı 4 bin 605 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 605 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün kapanışa göre yükseliş kaydeden altının gramı, yeni güne alış ağırlıklı başladı.

Dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 597 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 540 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 40 liradan satılıyor. Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 486 dolardan işlem görüyor.

Fed beklentileri ve piyasa duruşu

ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güç kazanmasıyla yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi temkinli bir görünüm sergiliyor. Para piyasalarında Bankanın 17 Eylül'deki toplantısında 25 baz puan indirime gitmesi yüzde 90 ihtimalle fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar bankanın toplamda iki tane 25'er baz puanlık indirime gitmesi öngörülürken, ikinci indirimin aralık ayında yapılabileceği belirtiliyor.

Ons altın rekorunu güncelledi

ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı beklentileri, değerli metal fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara taşıdı. Son 6 işlem gününde yükselişini sürdüren ons altın, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 486 dolardan satılıyor.

Analistler, ons altındaki 3 bin 450 dolar kilit direnç seviyesinin aşıldığını ve gelecek makroekonomik veri akışı ile Fed yetkililerinin açıklamalarının kıymetli metallerin yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Bugün yurt içi veri gündeminin sakin olduğu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.