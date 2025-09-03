DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,87 0,01%
ALTIN
4.680,98 -0,12%
BITCOIN
4.568.549,35 0,38%

Altının Gramı 4 bin 680 lira, Ons 3.532 Dolar Seviyesinde

Altının gramı 4 bin 680 liradan işlem görüyor; çeyrek 7 bin 670, Cumhuriyet 30 bin 570 liradan satılıyor. Ons altın ise yaklaşık 3 bin 532 dolarda.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:51
Altının Gramı 4 bin 680 lira, Ons 3.532 Dolar Seviyesinde

Altının gramı 4 bin 680 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 680 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün kapanışı, bir önceki güne göre yüzde 1,7 artışla 4 bin 674 lira olarak gerçekleşmişti. Yeni işlem gününde alış ağırlıklı açılışla birlikte gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde seyrediyor.

Çeyrek altın 7 bin 670 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 570 lira seviyesinden satılıyor.

Ons altın ve küresel etkenler

Altının onsu, altı işlem günü süren yükselişin ardından şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 532 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün ons altın 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırdı; yeni işlem gününde ise 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı.

Küresel piyasada ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerin yasal dayanağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını etkiliyor. Federal Temyiz Mahkemesi'nin bazı gümrük vergilerini yasa dışı bulması sonrası artan kaygılar, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüğünü açıklamasıyla yatırımcı endişelerini tırmandırdı.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğini, bunun da bütçe açığı endişelerini artırabileceğini vurguluyor.

Para politikaları ve veri gündemi

Öte yandan, Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken enflasyonun hızlanacağına dair endişeler, Bankanın ilerleyen dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri gölgeliyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon; yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 550 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Bolat: Ağustos 2025 İhracatı 21 milyar 795 milyon dolar
2
Elektrikli ve Hibrit Otomobil Satışları Pazar Payını %44,4'e Taşıdı
3
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
4
TCMB Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı
5
Avrupa borsaları ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını bekliyor — İspanya hariç pozitif seyir
6
Türkiye'de Tarıma Yönelik Dijital Teknolojiler Raporu Tanıtıldı
7
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaat Eşiği Aşıldı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter