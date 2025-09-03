Altının Gramı 4 bin 680 lira, Ons 3.532 Dolar Seviyesinde

Altının gramı 4 bin 680 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 680 lira seviyesinden alıcı buluyor. Dün kapanışı, bir önceki güne göre yüzde 1,7 artışla 4 bin 674 lira olarak gerçekleşmişti. Yeni işlem gününde alış ağırlıklı açılışla birlikte gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde seyrediyor.

Çeyrek altın 7 bin 670 lira, Cumhuriyet altını 30 bin 570 lira seviyesinden satılıyor.

Ons altın ve küresel etkenler

Altının onsu, altı işlem günü süren yükselişin ardından şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 532 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün ons altın 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırdı; yeni işlem gününde ise 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı.

Küresel piyasada ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerin yasal dayanağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlamalarını etkiliyor. Federal Temyiz Mahkemesi'nin bazı gümrük vergilerini yasa dışı bulması sonrası artan kaygılar, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüğünü açıklamasıyla yatırımcı endişelerini tırmandırdı.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğini, bunun da bütçe açığı endişelerini artırabileceğini vurguluyor.

Para politikaları ve veri gündemi

Öte yandan, Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken enflasyonun hızlanacağına dair endişeler, Bankanın ilerleyen dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri gölgeliyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon; yurt dışında ise Avro Bölgesi ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 550 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 500 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.