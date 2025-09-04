Altının gramı 4 bin 681 TL'ye geriledi — Çeyrek 7 bin 710, Cumhuriyet 30 bin 710

Altının gramı düşüşle 4 bin 681 liradan işlem görüyor

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 681 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün kapanışı bir önceki güne göre yüzde 0,7 artışla 4 bin 710 liradan tamamlayan gram altında, yeni işlem gününde saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında fiyatlanma görülüyor.

Çeyrek altın 7 bin 710 lira, cumhuriyet altını ise 30 bin 710 lira seviyesinden satılıyor.

Ons altın ve gümüşte kar realizasyonları

Altının onsu güne düşüşle başladı; şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 3 bin 536 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dün 3 bin 578,54 dolar ile rekor kırdıktan sonra yeni işlem gününde kar satışlarının etkisiyle geriledi. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, bugünde satış baskısıyla alıcı buluyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün kritik direnç 41 dolar'ı geçmesinin ardından günü yüzde 0,8 artışla 41,2 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde gümüşte de satıcılı seyir etkili olurken ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle 40,9 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa beklentileri ve veri gündemi

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine dair soru işaretleri sürerken, iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler Fed'in yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirdi. Fed'e ilişkin gevşeme ihtimallerinin artması ile mevcut küresel riskler ve jeopolitik endişeler, kıymetli metallerde oynaklığı artırıyor.

Yatırımcıların odağında bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisi ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bulunuyor. Analistler, verilerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etmesinin faiz indirimi beklentilerini desteklediğini belirtiyor.

Analistler ayrıca yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ADP ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 dolar seviyesini destek, 3 bin 550 dolar seviyesini ise direnç olarak izlediklerini ifade ettiler.