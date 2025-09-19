Altının gramı 4 bin 861 lirada — Çeyrek 8 bin 142, Cumhuriyet 32 bin 819

Altının gramı 4 bin 861 liradan işlem görüyor

Piyasa verileri ve uzman değerlendirmesi

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 861 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 838 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 4 bin 861 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını ise 32 bin 819 liradan satılıyor.

Altının onsu da güne yükselişle başladı; dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 652 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler arasında yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamaları yer alıyor. Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesini direnç, 3 bin 600 dolar seviyesini ise destek olarak izliyor.