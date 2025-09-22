Altının Gramı 4 bin 923 liraya Yükseldi — Çeyrek 8 bin 246, Cumhuriyet 33 bin 234 TL

Altının gramı 4 bin 923 liraya yükseldi

Piyasa ve veri gündemi etkisiyle fiyatlarda yükseliş sürüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 923 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını ise 33 bin 234 liradan satılıyor.

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinin, altın fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Bu hafta izlenecek veriler arasında ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) bulunuyor. Yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de Ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları takip edilecek.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğuna işaret ediyor.