Altının Gramı 5 bin 165 liraye Yükseldi — Ons Rekor Testinde

Altının gramı 5 bin 165 lira seviyesinde

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 165 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2 kazançla 5 bin 126 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,8 değer kazancıyla 5 bin 165 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasa fiyatları

Çeyrek altın 8 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 34 bin 450 liradan satılıyor.

Ons fiyatı ve yükseliş nedeni

Bugün 3 bin 871,7 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 3 bin 865 dolardan satılıyor. ABD'de federal hükümetin kapanma riskine ilişkin endişeler ve yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatlarında sert yükselişler öne çıkıyor.

Analistlerin notları

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin; yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve TÜFE, ABD’de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, altının ons fiyatında 3 bin 900 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 700 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.