Altın Piyasasında Güncel Gelişmeler

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 824 bin lira olarak belirlendi. Bu fiyat, önceki gün 2 milyon 795 bin liradan kapanmıştı.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

Altın piyasasında günlük en düşük 2 milyon 824 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 831 bin 500 lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda, kilogram fiyatında yüzde 1 oranında bir artış yaşandı. KMKTP'de, altındaki toplam işlem hacmi 2 milyar 524 milyon 201 bin 845,69 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 902,80 kilogram olarak hesaplandı.

Tüm Metallerde İşlem Hacmi

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 778 milyon 939 bin 344,94 lira seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkan Kurumlar

Altın borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan kuruluşlar arasında Garanti BBVA, DenizBank, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ile Kıymetli Madenler yer almaktadır.

Bugünün İşlem Verileri

STANDART

TL/KG: 2.824.000,00

DOLAR/ONS: 2.580,00

Önceki Kapanış: 2.795.000,00 TL

En Düşük: 2.824.000,00 TL

En Yüksek: 2.831.500,00 TL

Kapanış: 2.824.000,00 TL

Ağırlıklı Ortalama: 2.825.232,55 TL

Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.524.201.845,69

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 902,80

Toplam İşlem Adedi: 71