Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya geriledi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 milyon 405 bin liraya geriledi; günlük işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 TL oldu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:41
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde düşüş kaydederek günün kapanışında 4 milyon 405 bin lira seviyesine indi.

Gün sonu verileri

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 360 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 413 bin 999,50 lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira olarak kapandı.

Bir önceki işlem gününü standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altındaki toplam işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 lira, işlem miktarı ise 1.181,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 339 milyon 697 bin 974,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak kaydedildi.

İşlem verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.420.000,00 / 3.356,00

En Düşük: 4.360.000,00 / 3.300,00

En Yüksek: 4.413.999,50 / 3.390,00

Kapanış: 4.405.000,00 / 3.345,30

Ağırlıklı Ortalama: 4.401.353,48 / 3.339,67

Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.184.513.097,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.181,07

Toplam İşlem Adedi: 68

