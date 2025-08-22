Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya geriledi
orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde düşüş kaydederek günün kapanışında 4 milyon 405 bin lira seviyesine indi.
Gün sonu verileri
Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 360 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 413 bin 999,50 lira seviyeleri görüldü. Gün sonunda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira olarak kapandı.
Bir önceki işlem gününü standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altındaki toplam işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 lira, işlem miktarı ise 1.181,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 339 milyon 697 bin 974,16 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak kaydedildi.
İşlem verileri
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış: 4.420.000,00 / 3.356,00
En Düşük: 4.360.000,00 / 3.300,00
En Yüksek: 4.413.999,50 / 3.390,00
Kapanış: 4.405.000,00 / 3.345,30
Ağırlıklı Ortalama: 4.401.353,48 / 3.339,67
Toplam İşlem Hacmi (TL): 5.184.513.097,92
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.181,07
Toplam İşlem Adedi: 68