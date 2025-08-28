DOLAR
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi; işlem hacmi 2,94 milyar TL oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:43
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün kapanışında 4 milyon 492 bin 900 lira seviyesine çıktı.

Gün içi seyrin özeti

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 485 bin lira, en yüksek 4 milyon 494 bin lira düzeyleri görüldü. Gün sonunda fiyat, yüzde 0,6 artışla kapandı. Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki günü 4 milyon 466 bin 12,50 liradan tamamlamıştı.

İşlem hacmi ve miktarı

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2.936.773.986,41 lira, işlem miktarı ise 654,71 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3.057.997.077,85 lira seviyesinde gerçekleşti.

En aktif kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler.

Detaylı işlem verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.466.012,503.390,00

En Düşük: 4.485.000,003.403,85

En Yüksek: 4.494.000,003.420,00

Kapanış: 4.492.900,003.405,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.490.708,333.410,23

Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.936.773.986,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 654,71

Toplam İşlem Adedi: 46

