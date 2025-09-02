Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi

KMKTP'de gün sonu verileri

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 610 bin lira olarak kaydedildi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 600 bin lira, en yüksek 4 milyon 619 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 584 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 423 milyon 582 bin 513,43 lira, işlem miktarı ise 743,76 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 591 milyon 469 bin 742,65 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.584.000,00

En Düşük: 4.600.000,00 3.458,25

En Yüksek: 4.619.000,00 3.487,90

Kapanış: 4.610.000,00 3.483,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.611.005,07 3.482,08

Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.423.582.513,43

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 743,76

Toplam İşlem Adedi: 48