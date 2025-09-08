Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi | KMKTP

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,9 artışla 4 milyon 849 bin liraya çıktı; toplam işlem hacmi 6.659.980.761,32 TL oldu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:52
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 849 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 849 bin lira seviyesine çıktı.

Piyasa hareketleri ve işlem hacmi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 790 bin lira, en yüksek 4 milyon 849 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde %1,9 artışla kapanışını 4 milyon 849 bin lira olarak gerçekleştirdi. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 4 milyon 760 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 659 milyon 980 bin 761,32 lira, işlem miktarı ise 1387,02 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 465 milyon 46 bin 707 lira olarak gerçekleşti.

En aktif işlem yapan kurumlar ve detay veriler

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.760.000,00 / 3.600,00

En Düşük: 4.790.000,00 / 3.605,00

En Yüksek: 4.849.000,00 / 3.645,00

Kapanış: 4.849.000,00 / 3.640,00

Ağırlıklı Ortalama: 4.823.261,77 / 3.620,43

Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.659.980.761,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.387,02

Toplam İşlem Adedi: 106

