Altının kilogram fiyatı 4 milyon 909 bin 999,5 liraya yükseldi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 909 bin 999,5 lira seviyesine çıktı.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 795 bin lira ve en yüksek 4 milyon 930 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 artışla 4 milyon 909 bin 999,5 lira olarak kaydedildi. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 895 bin lira seviyesinden tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 284 milyon 535 bin 395,89 lira, işlem miktarı ise 3 bin 967,09 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 338 milyon 716 bin 955,89 lira olarak gerçekleşti.

Bugünkü en fazla işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler.

İşlem verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.895.000,00 3.609,30

En Düşük: 4.795.000,00 3.609,85

En Yüksek: 4.930.000,00 3.699,00

Kapanış: 4.909.999,50 3.613,45

Ağırlıklı Ortalama: 4.864.399,69 3.663,51

Toplam İşlem Hacmi (TL): 19.284.535.395,89

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 3.967,09

Toplam İşlem Adedi: 218