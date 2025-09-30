Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

orsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı kapanışta 5 milyon 215 bin liraya indi; işlem hacmi 3,99 milyar TL, miktar 762,51 kg oldu.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:47
KMKTP verileri

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 215 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira olarak kaydedildi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 991 milyon 285 bin 128,74 lira, işlem miktarı ise 762,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 901 milyon 99 bin 208,4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 5.225.000,00 3.784,20

En Düşük: 5.192.000,00 3.875,00

En Yüksek: 5.256.000,00 3.944,00

Kapanış: 5.215.000,00 3.892,10

Ağırlıklı Ortalama: 5.219.836,53 3.926,92

Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.991.285.128,74

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 762,51

Toplam İşlem Adedi: 57

