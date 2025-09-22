Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi

KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin liraya çıktı; günlük işlem hacmi 7,425 milyar TL, işlem miktarı 1.478,32 kilogram oldu.

KMKTP'de haftanın ilk işlem gününde yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 58 bin lira seviyesine ulaştı.

Piyasada standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 4 milyon 913 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 77 bin 999,5 lira seviyesini gördü. Gün kapanışında fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin lira olarak gerçekleşti. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altındaki toplam işlem hacmi 7.425.129.861,88 lira, işlem miktarı ise 1.478,32 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 7.897.989.355,98 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar: Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve İstanbul Altın Rafinerisi.

Gün içi veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.970.000,00 — 3.739,50

En Düşük: 4.913.000,00 — 3.681,55

En Yüksek: 5.077.999,50 — 3.811,00

Kapanış: 5.058.000,00 — 3.803,00

Ağırlıklı Ortalama: 5.011.962,30 — 3.792,81

Toplam İşlem Hacmi (TL): 7.425.129.861,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.478,32

Toplam İşlem Adedi: 70

