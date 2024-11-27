Altının Kilogram Fiyatı Rekor Kırdı: 3 Milyon 66 Bin 900 Lira

Altın Fiyatları Yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 900 liraya yükseldi. Altın piyasasında gün içerisinde en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 69 bin 500 lira seviyelerine ulaşarak, %0,5 artışla günü tamamladı.

Önceki gün kapanış fiyatı 3 milyon 53 bin lira olarak kaydedilmişti.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlem hacmi toplamda 1 milyar 615 milyon 324 bin 882,05 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 528,84 kilogram oldu. Diğer metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 622 milyon 613 bin 283,93 lira olarak belirlendi.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar arasında Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 3.053.000,00 2.740,00 En Düşük 3.000.000,00 2.650,00 En Yüksek 3.069.500,00 2.756,00 Kapanış 3.066.900,00 2.701,00 Ağırlıklı Ortalama 3.048.902,18 2.751,47 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.615.324.882,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 528,84 Toplam İşlem Adedi 31

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.