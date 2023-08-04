Altının profesöründen son çağrı! Şimdi almayan o tarihte gram altına 2000 TL ödeyecek!

Ekonomik belirsizlikler ve para politikalarındaki dalgalanmaların altın piyasasını etkilemeye devam ettiği bir dönemde, finans piyasalarının uzmanı İslam Memiş önemli uyarılarda bulundu. Pandeminin etkisiyle dünya genelinde uygulanan katı para politikaları, altın spekülatörlerinin beklediği yükselişi henüz yakalayamamış durumda.



AĞUSTOS AYINDA ALTIN 2000 DOLAR ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Ünlü analist İslam Memiş'in açıklamaları, altın piyasasında heyecan yarattı. 2024 yılında ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi önemli kurumların sıkı para politikalarını sürdürebileceği uyarısı, yatırımcıların dikkatini çekti. Fed'in faiz artışı ve gelecek aylarda yapacağı faiz silahını kullanma açıklamaları, altın spekülatörlerinin geleceğe yönelik belirsizliklerle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

İslam Memiş'in altın piyasasındaki manipülasyon uyarısı, yatırımcıları tedirgin ediyor. Merkez bankalarının kontrollü bir şekilde süreci yönetmesi ve altın piyasasına müdahale etmeye çalışması, altın fiyatlarının seyrini belirsizleştiriyor. Gerçek enflasyonla mücadele ederken, merkez bankalarının politikalarının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

İslam Memiş'in ağustos ayında ons altında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar beklediği tahmini, yatırımcılar arasında heyecan uyandırıyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri ve yatırım fırsatları hakkındaki bu öngörüler, piyasada büyük bir önem taşıyor.