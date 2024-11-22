Amazon, Anthropic'e 4 Milyar Dolar Daha Yatırım Yapıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yapay zeka geliştiren Anthropic adlı firmaya 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.

Açıklamalarında, Amazon ve Anthropic arasındaki stratejik iş birliğinin derinleştiği vurgulandı. Artık Amazon Web Services (AWS), Anthropic'in birincil bulut sağlayıcısı olmasının yanı sıra, aynı zamanda eğitim ortağı olacak.

Bu yeni finansmanla birlikte, Anthropic'in gelecekteki temel modellerinin eğitiminde AWS Trainium ve Inferentia çiplerinin kullanılacağı belirtildi. İlk olarak Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan Anthropic'e 1,25 milyar dolar yatırım yapıldığı açıklanmıştı. Ardından mart ayında şirketin, toplam yatırımını 2,75 milyar dolar daha artırarak toplamda 4 milyar dolara çıkardığı ifade edilmişti.

Yeni yatırım ile birlikte, Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım tutarı şimdi 8 milyar dolara ulaştı. Bu süreç, Amazon'un yapay zeka alanındaki büyüklüğünü ve etkisini daha da artırma hedefinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.